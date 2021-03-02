預約GoShare到定點卻沒車！網揭「暗黑內幕」：看過太多
編輯中心/綜合報導
2021-03-02 13:22:20
近年隨著環保意識抬頭電動車逐漸普及，Gogoro也推出「GoShare」共享機車服務，讓民眾能隨意在各處租車。不過就有網友表示，自己使用手機APP預約，到定位點卻苦尋不到車，遭遇曝光也立刻引發關注。
一名網友在臉書《爆怨公社》上講述過程，他在台北市街頭使用GoShare APP預約車輛，隨後前往定位點找車，沒想到「到了定位點後，明明就顯示在身旁，卻不見蹤影」，他隨後只好取消預約這台車，繼續尋找附近的GoShare。沒想到他接連預約了三次，都沒有看到車，讓他忍不住懷疑「是誰在金屋藏嬌啦！連三台到了位置都沒車影，找很久耶，找到我都開始懷疑人生了」。過程曝光後也掀起不少用戶共鳴回應，「很多人會停到大樓地下室，看過太多了」、「很多都把車停到自家車庫內」、「我也遇過藏在巷子裡的，超裡面那種，不是住戶根本找不到」、「台南還遇過用車罩直接罩起來當自己機車的」。不過也有人認為可能是定位出了問題，「GoShare定位很不準」、「我也預遇過很多次...但有幾次是goshare定位錯誤導致的」、「不過都幾乎是因為定位有問題...隔一條巷子的概念」。事實上過去也曾有用戶發現，前一位使用者把GoShare停放至私人停車場內。過去GoShare官方也曾對此回應，「若監測到車子閒置過久，會聯繫前位用戶移車，或由官方派員調度」。（編輯：潘毅）