媽吃膩月子餐點外送！一看「手寫4字」秒哭：當媽不容易

一般來說女性在剛生產後都會被醫生叮囑飲食，也會有許多新手父母選擇到月子中心調養媽媽的身體，日前就有一名正在坐月子的媽媽表示，因為吃膩了月子餐於是利用手機上的美食外送服務點餐，還特別標註「盡量不要有會退奶的蔬菜」，令她意想不到的是當餐點送來後，店家親手寫的短短一句話讓她相當感動，更忍不住大讚「決定吃半個月這家便當」。

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這名媽媽網友在臉書社團《爆怨公社》分享這則溫馨事蹟，她開頭先以打算「抱怨一家店」為題，接著解釋自己是個已經吃膩月子餐的媽媽，由於還在坐月子也仍處於哺乳期，因此打算在叫外送時選擇營養均衡的便當，更利用外送平台備註了「盡量不要有會退奶的蔬菜」，希望點餐的素食便當能替孕媽挑選適合的菜色。

▲原PO提醒店家「不要有容易退奶的蔬菜」。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

而便當送到手中後，原PO才意外發現，店家不僅窩心的在便當盒上寫下「媽媽加油」，更畫了顆愛心提醒「素食均不含韭菜哦！」，短短一句話就讓原PO相當感動「差點讓我爆哭的暖，媽媽真的不容易！而且又是一打二的時候，睡眠很容易不足」，受到店家貼心打氣後，她也對這樣的鼓勵特別有感觸「我決定要吃後半個月這家便當！」。

▲店家寫下短短一句話讓媽媽好感動。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

文章曝光後許多網友見狀也紛紛回應「為什麼身為爸爸也有點感動」、「好貼心，小小的鼓勵對我們媽媽來說都是莫大的動力呢！」、「對方一定也是暖心媽媽來著，有洋蔥啊」、「好用心哦！」、「小小的舉動就能展現貼心」、「真的好佛心」、「我也希望我老公能這麼貼心！」。（編輯：楊智傑）