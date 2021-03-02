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幫兒還百萬貸款！老父得知「用途」超崩潰：畢生積蓄沒了

編輯中心/綜合報導

2021-03-02 14:52:50

▲錢包。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲工作了大半輩子老父親，積蓄卻因為兒子被花到快見底！（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
工作了大半輩子老父親，積蓄卻因為兒子慘遭「粉色誘惑」被花光，該做何感想？日前在中國浙江省，就出現一起兒債父償的殘酷案例，過程更引發感慨。
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據《網易新聞》報導，住在浙江省的徐老先生，一直不斷被28歲兒子借錢，近兩年陸續借出18萬人民幣（約新台幣77萬)，讓他的老本也快要見底。
▲徐先生的積蓄快被兒子花光。（圖／翻攝網易新聞）
▲徐先生的積蓄快被兒子花光。（圖／翻攝網易新聞）
沒想到近日兒子小徐又向他開口要錢，讓徐老先生忍不住逼問兒子究竟為何需要這麼多錢？這一問之下才了解，原來小徐在一間理髮廳認識了按摩師孫姓女子，女方更表示願意成為小徐的女友，前提是必須常到店裡消費。
然而小徐一個月薪水只有5000元人民幣（約新台幣2萬元），扣掉生活支出就已所剩不多，哪來有餘裕三天兩頭上理髮廳？這時孫女又建議小徐可以「網貸」，就這樣1年多下來，小徐就花了近18萬人民幣。而小徐收到貸款的繳款通知，發覺自己無力支付，就不斷向家中老父親伸手要錢。
▲小徐兩年間累積的消費紀錄長長一串。（圖／翻攝網易新聞）
▲小徐兩年間累積的消費紀錄長長一串。（圖／翻攝網易新聞）
這兩年算上利息，小徐總共須償還人民幣30多萬元，也讓老徐也崩潰的表示「賺了半輩子的錢都快沒了」，並決定帶著兒子到理髮廳討公道。
沒想到一到現場，店長則稱「孫女在2個月前就離職，而且她已經是有家室的人」，另外對於她要客人借貸消費的事情也毫不知情。無奈地老徐最終也只能向杭州文暉市場監督管理所投訴，目前案件仍在調查當中。（編輯：潘毅）
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