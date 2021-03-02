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含量不足不准叫巧克力　新制明年元旦上路

記者張志康/綜合報導

2021-03-02 15:11:12

巧克力
▲食藥署表示，自明年元旦起將實施新制，巧克力的可可含量及植物油含量，攸關能不能叫「巧克力」這個名字。（圖／photoAC）
衛生福利部食品藥物管理署今（2）日宣布，自明年元旦起，含餡巧克力等食品中，巧克力含量須達25%，且所有巧克力產品的植物油含量，不得超過總重的5%，否則品名不得用「巧克力」。
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食藥署原本要求只有可可脂、牛乳固形物達一定含量者，才可標示黑巧克力、牛奶巧克力及白巧克力，但僅限沒夾心、沒內餡的巧克力產品，市占率9成以上的含餡巧克力卻不受此限制，即便沒有可可成分也可稱為巧克力，引發批評。
到了2019年，食藥署研議修正規定防堵漏洞，今天正式公告修正「巧克力之品名及標示規定」。
食藥署表示，未來含餡巧克力產品的巧克力含量至少要達25%，並於品名前標示「含餡」或「加工」等同義詞，巧克力抹醬、糖漿類產品可可固形物含量至少5%或可可脂至少2%。
另外，食藥署也同步刪除「代可可脂巧克力」標示規定，簡單來說，未來凡添加植物油超過產品總重量5%的產品，通通不得以「巧克力」為品名，即便低於5%也須標示添加植物油。
食藥署指出，過去透過「代可可脂巧克力」的標示方式，讓消費者清楚知道這款巧克力產品的植物油成分較高，但經確認國際相關規範後，已重新認定巧克力產品定義，認為既然是巧克力，所含的油脂仍應以可可脂為主，因此決議只要植物油含量超過5%，就不能再叫巧克力，必須改名為巧克力風味糖果等名稱。
新規定將自明年元旦起實施，自實施日起，生產製造的巧克力產品都必須符合新規定，未依規定標示者，將依違反「食品安全衛生管理法」開罰新台幣3萬至300萬元罰鍰；標示不實者，處4萬至400萬元。
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