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正式發放時間，有待相關單位公告。

2027普發一萬！全民都可領 申請資格一覽

▲先參考2025普發現金的5種領取方式。（圖／財政部提供www.mof.gov.tw/）

2027普發一萬！現金10000元5大領取方式

未滿13歲孩童如何領取？

提醒民眾，一切依照行政院公布方式為準。

2027普發一萬等到了！總統賴清德宣布由中央政府全民普發現金10000元，明年什麼時候可以領取？，若沿用2025普發一萬領取方式，預計會有線上登記入帳、ATM與郵局領取現金、匯款戶頭直接入帳、偏鄉造冊發放共5大方案一次整理供民眾參考。總統賴清德8月宣布，決定增列歲出2357億元，明年2027年全民普發現金一萬元，「AI紅利，全民共享」。大家最關心的發放時間與領取入帳方式？預算案已送交立法院審議，待完成審查通過後、才會規劃並交由總統發布，爾後相關單位可進行後續作業。參考2025年普發一萬領取資格，2027普發現金10000元的發放資格，應會包括：在國內出生並領有出生證明、現有戶籍之國民，且其生母或生父符合領取資格者。2027普發現金領取方式，若沿用2025年普發現金一萬，可能採取五大方式：◾️：至指定網站線上登錄健保卡號、身分證字號與金融銀行帳戶等個人資料；待指定時間直接入帳。◾️：持提款卡、身分證及健保卡至指定 ATM 提現。◾️：適合不熟悉數位操作的長輩。◾️：領有勞保年金、老年年金、國教補助、身心障礙年金、中低收入老人生活津貼者等，特定族群預計自動撥款。◾️： 針對數位落差地區，由各縣市鄉鎮市公所造冊領取。◾️未滿13歲者，則由父母／監護人其中一人代領，並使用其身分證字號、銀行代號、銀行帳號及健保卡號，並準備未滿13歲孩童的「健保卡號」；持居留證者，不適用代領功能。