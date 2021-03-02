以經逼政是中共技倆 林右昌：挺鳳梨更應挺台灣所有產業
記者陳志仁／基隆報導
2021-03-02 15:15:47｜2021-03-02 15:16:20
中國大陸宣布暫停台灣鳳梨出口大陸，基隆市長林右昌在臉書曬出夫人牌的鳳梨醬力挺，今（2）日受訪時再度強調，現在是彼此互相依存的全球經貿體系，兩岸之間「合則兩利」，但不要把民生經濟往來當成政治工具；呼籲大家不只要挺鳳梨，更應挺台灣所有的產業。
林右昌說，「以經逼政」是中共的一貫技倆，已經不是什麼新鮮事，正常的經貿關係應該是彼此互利互惠，沒有什麼「讓利」，如果是正常的經貿行為，不應該用政治的意圖或考量；這不是一個正常的經貿交流、互動的方式，更不是兩岸之間應該有的互動關係，如果把經濟的行為，當成是政治操作的手段，相信這不是台灣人民所樂見的。 林右昌指出，有人說台灣跟中國之間的經貿往來比重很高，所以台灣依賴中國大陸，其實在現今全球化、全球經貿的網絡裡，中國大陸的經貿何嘗不是依賴台灣？今天如果沒有台灣電子產業的零組件、工具機械產業，中國大陸要拿什麼東西出口？就像現在全世界都在找台灣要晶片，現在是彼此互相依存的全球經貿體系，不是誰依賴誰。林右昌強調，大家不要單向地去看待兩岸經貿的問題，如果中國大陸動不動就拿經貿上的採購，當成政治的武器或是工具，這對兩岸的關係是不利，相信台灣人民眼睛是雪亮的，大家會很清楚；他更呼籲大家不只是挺鳳梨，更應該挺台灣所有的產業。