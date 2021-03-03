影／新買貓窩遭三花貓嫌棄　卻見牠臉埋貓窩「喵手狂揉」

真是猜不透貓主子的心！成為飼主的那一刻，相信許多人抱著期待的心為毛小孩添購各種生活用品，日本推主@m_yuki_chi看中了一款「絨毛貓窩」，盤算好冬季正好讓愛貓窩在裏頭取暖，沒想到貓主子初次看到新貓窩竟沒有賞臉、反而是嫌棄不已……

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▲推主家的三花貓「まなか」（圖／Twitter@m_yuki_chi授權）

× ▲推主家的三花貓「まなか」（圖／Twitter@m_yuki_chi授權）

▲偶鼻要躺！放開（圖／Twitter@m_yuki_chi授權）

× ▲偶鼻要躺！放開（圖／Twitter@m_yuki_chi授權）

住在日本名古屋的推主，本身是圖文畫家，家裡養的貓主子分別是1歲的橘貓Monaca（もなか）、10月大的三花貓Manaca（まなか），兩隻貓從送養活動收編回家，雖然不是同胎生很幸運的是牠們個性一拍即合。推主日前心血來潮購入一款「絨毛貓窩」，興奮把三花貓抱來新窩前讓牠試躺，沒想到三花貓左閃右閃不斷掙扎、對新窩透露出害怕；過沒幾天卻讓主人直擊到當初明明嫌棄窩的貓，竟把臉埋進窩、喵手陶醉狂揉，貓主子的內心真難捉摸！先來看看影片～

▲幾天後卻看到三花貓很陶醉地使用貓窩（圖／Twitter@m_yuki_chi授權）

× ▲幾天後卻看到三花貓很陶醉地使用貓窩（圖／Twitter@m_yuki_chi授權）

三花貓喵生第一次看到新窩，卻完全不把新窩拿來睡，只願意把柔軟的窩拿來踏踏，對此主人笑說：「難道是貓職人？」影片在推特累積203萬觀看，許多網友看完笑說：「哪裡可以預約貓師傅？」、「真想當那個窩www」、「手法Hen專業！」、「按摩廣告嗎？」、「喵生初次看到窩會怕怕」、「貓咪表示：當時的我怕極了」、「搞錯用途了啦！」。（編輯：楊釆蓉）

▲什麼那是可以睡覺的窩！（圖／Twitter@m_yuki_chi授權）

× ▲什麼那是可以睡覺的窩！（圖／Twitter@m_yuki_chi授權）

▲推主家的兩隻貓都是領養來的！（圖／Twitter@m_yuki_chi授權）