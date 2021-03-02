孫大千批鄭文燦出一張嘴 詹賀舜：藍營執政時孫做了什麼
記者李春台/桃園報導
2021-03-02 16:09:40｜2021-03-02 16:55:02
藻礁議題隨著珍愛藻礁公投連署逐漸升溫，國民黨前立委孫大千今（2）日也在臉書貼文，直指桃園市長鄭文燦「除了出一張嘴，到底為了捍衛桃園藻礁做了什麼努力呢？」針對臉書貼文，桃園市府發言人新聞處長詹賀舜回應表示，「過去擔任桃園立委4屆，為了大潭藻礁保育做過什麼？」回嗆孫過去不關心藻礁保育，現在搭便車、蹭聲量，「是典型的口水派政治人物。」
孫大千說，身為桃園市的市長，鄭文燦絕對不可能不知道，桃園藻礁生態系北起大園的竹圍漁港，南到觀音的永安漁港，而絕對不僅僅是民進黨口中的觀新藻礁。痛批鄭號稱民進黨的「二阿哥」，不但不力挽狂瀾，扭轉決策，反而還將錯就錯，毫無作為，並表示「就算當不成藻礁幫手，也不必成為藻礁殺手吧？」詹賀舜反問，2014年4月28日行政院宣布核四封存，隨後啟動「大潭電廠擴建、中油三接興建」的方案，2015年9月4日行政院核定中油的三接投資計劃可行性報告，「當時中央是國民黨執政，孫大千也擔任立法委員，原方案中油三接要使用大潭海岸232公頃，請問孫大千委員做了什麼？」 詹賀舜強調，鄭文燦的立場是「觀新藻礁要保護，大潭藻礁要調查」，目前在有藻礁的27公里的海岸，有超過80％以上的海岸，納入觀新藻礁保護區及許厝港重要濕地的範圍，市府推動「藻礁污染源稽查管控的貓頭鷹計畫」，6年來罰款超過2億元，勒令停工超過20家次，目前觀新藻礁區的復育情況良好。詹賀舜提到，大潭藻礁區雖然是由中油管理，市府也已經委託中央大學完成調查報告，海岸管理處並且每年都進行追蹤，桃園市政府在海岸保護的成績是看得到的，從河川污染的監測，到海岸生態教育、藻礁及海岸巡護、海岸垃圾清除、海廢回收再利用等，市府也設置藻礁生態教室，每一項努力，都看得到成果，都不是孫大千的口水可以一筆抹煞的。