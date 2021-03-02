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台灣乾泡麵霸主是誰？眾讚爆「這1款」：運氣好能吃到肉

編輯中心/綜合報導

2021-03-02 16:12:20

▲一名女網友日前滿心期待地準備吃泡麵，豈料當他一看到調味醬包，瞬間臉綠，貼文一出，也有網友揭暗黑真相。（示意圖／取自 pixabay ）
▲有網友好奇「乾泡麵霸主」是誰，貼文一出，受到最多網友推薦的是「台酒系列」和「康師傅」的乾泡麵。（示意圖／翻攝自Pixabay）

台灣泡麵品牌、口味相當多元，各個廠商也不斷推出新的口味，就為了吸引消費者的目光，對此，也有網友好奇「哪牌乾泡麵最好吃」，貼文一出，引起熱議，其中受到最多網友推薦的則是「康師傅」以及「台酒系列」泡麵，不過，也有網友表示「維力炸醬麵你運氣好會吃到豬絞肉」。

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該名網友在PTT以「有很厲害的乾泡麵嗎?」為題發文，表示自己日前吃大乾麵時，「突然發現所謂的乾泡麵，如大乾麵、維力等，好像都只有醬而已」，但其他普通泡麵也幾乎都有一點肉，「乾麵類卻幾乎沒有，哪怕是醬吃起來好吃，也有點空虛」，因此他很好奇「有沒有厲害的乾泡麵啊，還是都只能自己加了」？

▲有網友好奇「乾泡麵霸主是誰」，貼文一出，引起熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友好奇「乾泡麵霸主是誰」，貼文一出，引起熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，引起熱議，不少網友們紛紛推薦自己心目中覺得最好吃的乾泡麵，「印尼10塊炒麵」、「超愛巷口乾麵」、「我都統一肉燥麵吃乾的」、「全聯韓國乾泡麵有幾種5－60元的，特價買來吃是蠻好吃」、「日本的炒麵吃過好幾種都不錯吧，但就是貴」、「排骨雞麵做乾的不錯吃」、「越南有一款鹹蛋黃拌麵，我覺得還不錯」、「維力炸醬麵你運氣好會吃到豬絞肉」、「維力炸醬麵偶爾能吃到一塊QQ的，不知道是不是肉」。

另外，受到最多網友推薦的則是這兩款「台酒系列」和「康師傅」的乾泡麵，「台酒三杯雞很好吃」、「台酒的白醬泡麵」、「台酒以前有出白醬泡麵」、「台酒的白醬泡麵，不過小貴」、「以前康師傅有一種方盒的乾麵，有幾種口味超好吃」、「康師傅炒麵鐵板牛，好吃」、「我也很喜歡那幾款康師傅，買袋裝比較便宜」、「康師傅的」。（編輯：郭佩蓉）

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