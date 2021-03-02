Novavax疫苗保護力達96%、有效防變種 最快5月獲美批准
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-02 17:05:09
《路透社》今（2）日報導，美國生物科技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）使用奈米科技專利技術，研製的新型冠狀病毒（COVID-19）效力高達96%，對英國發現的變種病毒株也有86%的保護力。如果美國當局根據諾瓦瓦克斯在英國的試驗數據給予批准，最快能在5月獲得批准緊急使用權。
諾瓦瓦克斯執行長爾克（Stanley Erck）表示，如果美國食品暨藥物管理局（FDA）接受疫苗在英國數週的實驗數據，疫苗最快可以在5月被批准使用。早前1月疫苗在英國的試驗數據顯示，疫苗能夠對新冠病毒構成96%的保護力。同時，疫苗也已經準備好生產線，如果順利在5月獲得美國FDA授權，馬上有數千萬劑的疫苗能夠分配至各地。諾瓦瓦克斯的生產線預估在4月產能全開，並且藥廠已經向美國政府承諾在第三季結束前，提供1.1億劑疫苗。
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