台北一堆夜市難玩？網抖出「殘酷共同點」 3問題難吸客
編輯中心/綜合報導
2021-03-02 17:32:41｜2021-03-02 17:37:29
台灣道地的夜市文化，不僅深受國人喜愛，甚至吸引許多外國旅客前來觀光。不過，就有網友指出，似乎在台北「租空地」式的夜市較不吸引觀光客。對此，就引來不少內行人解析問題點。
原PO於PTT八卦板上發文，表示台北的夜市比較熱門的，幾乎都是「一條街店面型」，他就點名如寧夏夜市、饒河夜市、樂華夜市、南雅夜市等區。此外，他也分析倘若是像中南部的「租空地擺攤」類型，反而生意都不太好，甚至幾乎都會以收攤結束營業，這就讓原PO好奇發問「有沒有台北市空地型的夜市幾乎都玩不起來的八卦」。問題一曝光，就引來許多網友認同，點出「難聚集人潮」、「特色少」、「易受天氣變化影響」3大問題，直言「不是玩不起來，是很難延續高收益」、「剛開始可能有點新鮮感，盤幾次後來客數就遞減」、「台北不一樣吧！一條街式比較好把人鎖住，用空地難鎖」、「夜市都怕下雨，空地的都很多玩的攤位，死更大」、「沒特色，不好逛，街巿型的都會幾間老字號的壓陣」、「空地型的雷店居多，有辦法開到店面的很多都老攤了」。甚至有內行人專業解析認為夜市賣的是情懷，如同基隆廟口就是在地老街，去逛的都是在享受在地多年的味道，「那種炒短線、新型大空地的夜市，十之八九都做不下去，要吃雞排、地瓜球這種通俗小吃，各地巷口都找得到，南部開一小時去也沒問題」。（編輯：陳雅雲）