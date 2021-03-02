好意幫買刮刮樂！他卻反被「拐杖伯A錢」：想做愛心也難
編輯中心/綜合報導
2021-03-02 18:32:36
有些弱勢族群為了維持生計，都會向台彩申請販售刮刮樂、公益彩券。對此，就有網友抱怨，向一名拄著拐杖的阿伯買一張200元刮刮樂，由於自己身上只有千元大鈔，問阿伯可以找錢嗎？沒想到阿伯回答可以之後，卻只找了他300元，讓他相當傻眼，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，他看到路上有一位拄著拐杖的阿伯在賣刮刮樂，他秉著愛心想幫助阿伯，於是就跟阿伯捧場買了一張200元的刮刮樂，由於他身上只剩千鈔，就拿給阿伯問說可以找錢嗎？結果阿伯熱切地將千鈔收下，「拿出500元藏在刮刮樂中間，只給我3百，整個傻眼！」原PO發現錢少找後，立刻問阿伯還有500元呢？沒想到阿伯卻突然變臉，強調「原PO本來就只給了500元，找300元是對的，還一直說是他記錯了」，無奈的原PO只好求助警察，但警察到場後，阿伯還是一直無理取鬧，而警察調了監視器後，也看不清楚兩人交易時，到底拿的是千元鈔票還是一張500元。原PO最後妥協了，並跟阿伯說「再給我一張500元的刮刮樂就好，不用找現金了」，但對方還是不願意，只願補250元給他，警察在一旁也看不下去，只好說「好啦，阿伯你出250元，剩下我出」，這讓他相當不滿，故意大聲說「這樣不好吧，又不是你們的事情，幹嘛要幫阿伯出錢！」阿伯這才願意把錢還給原PO，雖然最後錢有要回來，但阿伯貪心的嘴臉讓他失望的說，「如果說你沒有錢吃飯，我也願意把500給你，就算了當作愛心，可是要賺錢也不是用這種手法去賺錢，我寧願將錢捐給更需要的人，只能說想做愛心也那麼難，一次就讓我嚇到了」，隨後他在回家路上，就把剛要回來的500元捐出去。許多網友看完也相當氣憤，「台灣人的愛心根本都被這種人濫用」、「不要怪社會冷漠，就是太多這種情形發生，導致我現在大多冷眼看待」、「最討厭這種濫用人家愛心的人了，有夠噁心」、「真的別這樣濫用愛心」、「遇到這種的一次，就不要再做了，覺得心很累」、「建議您以後全程錄影」。（編輯：許智超）