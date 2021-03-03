自動扣款買彩券！她一查「爽中頭獎」下秒臉綠：70億飛了

不少人心中都有一個「彩券夢」，打算平日花點小錢試試手氣買彩券，希望自己能被運氣之神眷顧。不過日前就有一對年輕夫妻連續4週固定買同樣的號碼，打算透過銀行自動扣款每期「養號」來試試手氣，沒想到竟然真的讓他們中了價值約新台幣70億元的頭獎，但一查卻發現銀行帳戶出了問題，讓本該到手的頭獎飛了。

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根據英媒《太陽報》報導，瑞秋肯乃迪（Rachel Kennedy）與丈夫連恩麥可羅漢（Liam McCrohan）習慣在「歐洲百萬（Euromillions）」彩券購買「6、12、22、29、33與特別號6、11號」這組彩券號碼，而為了不讓自己忘記購買彩券，特別到銀行申請自動扣款的服務。

▲擔心自己忘記購買彩券，兩人特地到綁定銀行自動扣款下注功能。（示意圖／取自pixabay）

沒想到在2月26日公布頭獎號碼時，他們點開手中的兌獎APP發現跳出「比賽獲勝」字眼，一查才發現該期頭獎號碼正是他們連續下注了5週的號碼，頭獎獎金更高達1.82億英鎊（約新台幣約70億元），讓兩人興奮不已。沒想到當他們向客服聯絡後，對方卻告訴他們「你們購買的號碼的確是頭獎沒錯，但因為該銀行帳戶內沒有足夠的金額可以扣款，因此這期交易並未成功」。

這個與頭獎失之交臂的結局讓他們相當失望，瑞秋更認為這組號碼「被詛咒」相當不吉利，「就像是自己已經中獎，但卻被別人拿走了」，更向媒體表示未來還是會以「養號」方式下注，但絕對會從下周開始更改要投注的號碼。（編輯：楊智傑）