房市／北屯這些建設明年完工 吸引中科人
財經中心/綜合報導
2021-03-03 08:30:00
官方統計，台中市今(110)年前兩個月移轉棟數較去年同期大幅成長27%，尤其北屯區年增84%最為亮眼，顯現房市交易熱度從去年下半年維持至今。專家進一步分析，建設利多是主要原因，其中，水湳經貿園區繼去(109)年底中央公園完工啟用，2022年以前預計還會有中台灣電影中心、綠美圖、國際會展中心等建設完工。
台中市地政局統計，全市前兩月移轉棟數較去年同期增加約27%，各主要行政區之中，又以北屯區年增84%最顯著；值得注意的是，北屯前兩月移轉棟數2419棟，幾乎占全市8404棟近3成。信義房屋水湳經貿店主任林宥希分析，北屯移轉棟數維持不墜，主要應與建設利多有關。其一，被稱為全台面積最大的重劃區14期甫配地完成，未來將有台中巨蛋、漢神洲際娛樂城等進駐，預計將成推案熱區；其二，與14期東西向串聯的水湳經貿園區建設議題也多，包括去年底完工的中央公園、今年應可啟用的中台灣電影中心，以及表定明年完工的綠美圖、國際會展中心等。林宥希指出，在建設議題的帶動下，水湳經貿園區與中科的進出門戶「科湳橋」也在去年初正式通車，到北屯購屋的中科工程師近1年明顯增加，全都是看準當地未來發展性，且到中科通勤車程可控制在20分鐘以內、距離台中市區也比較近等優勢而來；除中科買方外，原本水湳地區就屬於地緣性強的區域，不少長輩考量房價漲勢凌厲，且未來可能越漲越兇，近期對價格的接受度提高，積極幫子女購屋置產。受到建設議題帶動，林宥希表示，以水湳經貿園區一帶主力產品為例，目前屋齡5年內3房平車總價約在1400至1600萬間，若是透天別墅則約需2200至2500萬；若預算較有限，例如千萬初，則需退而求其次，鎖定屋齡20年以上中古屋或國宅，或是新屋的小3房物件。