一生遇到最大的事？7年級淚憶「台灣慘劇」：看到跑馬燈
編輯中心/綜合報導
2021-03-02 18:30:23
7年級生通常是對出生於民國七十年至七十九年（1981年至1990年）世代人的一種稱呼，然而歲月如梭，不少7年級生將邁入不惑之年。對此，就有網友好奇發問「7年級生目前遇到最大的事？」而引起許多過來人討論。
原PO於PTT八卦板上發文，表示7年級準要邁向40歲了，這就讓他好奇「到目前為止遇到人生最大的時事會是什麼？有沒有這部份的卦可以分享的？」問題一曝光，就引來不少網友分享答案，「大學畢業遇到Sars，退伍遇到金融海嘯」、「921、網路泡沫、911、SARS、金融海嘯、歐債危機、Covid19」、「還有白曉燕命案嫌犯逃亡期間，真的人心惶惶」、「金融海嘯，畢業就失業」、「民選總統！」其中「921大地震」就被許多人點名，「921時七年級還在唸書」、「雖然新冠肺炎也很討厭，但921的衝擊是最可怕的」、「中部肯定是921，房屋倒的一堆」、「921，那時都看到人生跑馬燈了」、「硬要選一個，一定是921」。（編輯：陳雅雲）921大地震又稱集集大地震，發生於1999年9月21日，地震震央位在南投縣集集鎮，震源深度約8.0公里，芮氏規模7.3，當時造成臺灣全島均感受到嚴重搖晃，共持續約102秒。此次地震不僅造成2415人死亡，29人失蹤，11305人受傷，51711間房屋全倒，53,768間房屋半倒，還導致許多交通、水利或其他公共設施受到不同程度的毀壞。為了悼念因地震逝去的民眾與警惕自然災害的威脅，政府於2000年訂立每年9月21日為「國家防災日」，並舉行地震演習，希望能讓民眾於災害來臨時，能做好防護措施，降低傷亡的可能性。（編輯：陳雅雲）