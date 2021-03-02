部桃恢復營運門診達9成 院長徐永年參與受試高端疫苗
記者李春台/桃園報導
2021-03-02 20:17:28
衛福部桃園醫院今（2）日上午舉行多家企業捐贈乳房X光攝影車及社區醫療巴士的受贈儀式，儀式前以院內同仁自製的感性MV「手牽手」開場，院長徐永年說部桃已經度過這次群聚感染的危機，同時表示昨日全面開放後，今日的門診量已恢復9成左右。對於自己成為高端疫苗的受試者，他說目前相關的副作用都未出現，院內也有同仁受測，但不清楚確切人數。
部桃從昨（1）日開始，門診、急診和住院全面恢復營運，徐永年也感謝這段期間各界給予的支持，今天接受企業捐贈乳房X光攝影車及社區醫療巴士，受贈儀式前還特別播放了一支由同仁參與製作和演唱的MV「手牽手」，以表達對社會各界的關還和支持。徐永年表示，今天的門診就診人數已經恢復大約9成，住院的部分也達到一半以上。 今天與會的市長鄭文燦提到，乳攝巡迴車對社區醫學有很大的幫助，目前全市共有15輛乳攝巡迴車，據統計，去年全桃園市乳房腫瘤檢查人數是7萬6千人，其中有3萬5千人是在巡迴醫療車上檢查，平均每137位就有一位檢查出有早期的乳房腫瘤，可見乳射巡迴車對於預防醫學有很大的幫助，謝謝所有的捐贈者，他們這份善心部桃會做最好的善用，同時也要恭喜部桃在恢復營運後，各方面的就醫表現都受到市民肯定。對於成為高端疫苗的受試者，徐永年受訪時提到，自己在大約一週前注射第一劑，之後每天記錄自己的身體狀況，相關副作用包括疼痛、紅腫等狀況，到今天第8天為止都沒有出現。至於院內同仁還有多少人也參加這項測試，徐永年回應不清楚確切的人數，但應有許多同仁自發性的加入。對於新冠肺炎疫苗2月份可望抵台，鄭文燦則表示，衛福及中央疫情指揮中心有針對疫苗施打的10種類別排定施打順序，桃園市會全力按照中央的順序來推動，上月20日市府也已完成所有接種名冊造冊，11家責任急救醫院醫護人員幾乎都有參加這項疫苗接種計畫，他強調，醫護人員站在防疫第一線應該要優先被保護。