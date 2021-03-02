雨天拚外送！男慘接「魔鬼訂單」秒愣 同行抖爆：故意的
編輯中心/綜合報導
2021-03-02 23:22:47
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。不過，就有一名外送員指出，某天下雨天接到一張訂單，沒想到訂購明細一攤開，卻發現商品多到不行，讓他傻眼直呼「我已經不知道要講什麼了....」。
原PO於臉書社團《外送員的奇聞怪事》上發文，表示某天在雙北晚上都在下雨時，接到一張客人向大賣場購買商品的訂單，然而明細一攤開，卻讓他崩潰直呼「照片拍攝時第三箱正在裝...我已經不知道要講什麼了....」。不僅如此，原PO事後還曬出超長清單，從照片中可看見，該名客人訂購的商品十分多樣，總價格甚至破千。面對該情形，他也無奈向客人喊話「人客啊！我們都是騎車在送不是開車，賣鬧啊啦...以下開放大家分享自己最硬的單」。貼文一曝光，不少同行也傻眼留言，「我弱，我會棄單XD」、「這太誇張，要多少人送，有點天良啊，客人」、「買這些東西，一般家庭最少都是夫妻二人，而且還開車去載，真的要將心比心啊⋯」、「這一看就是故意的」、「這個清單會不會太長了」、「最硬的單也是這樣，沒有買袋子，我搬上去時他還說你們不是有箱子嗎」；但也有人緩頰「這是公司派單的問題，客人是無辜的」。（編輯：陳雅雲）