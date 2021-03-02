國小燈謎作業逼瘋家長！他崩潰「剩4題」求解：到底是啥
編輯中心/綜合報導
2021-03-02 23:25:47
許多家長都會陪著孩子一起寫作業，不過有些題目卻連大人都會舉手投降。近日，就有網友發文求救，學校老師給國小兒子出了連假作業，內容是10道燈謎，但他被其中4題難倒，最後只好上網尋求解答，貼文一出，也有網友忍不住說「這也太難了吧！」
原PO在《爆系知識家》貼出一張照片，可以看到10道圖文並茂的燈謎，答案都是4字成語，雖然原PO解出了6題，但剩下的謎題卻想不出任何答案，只好發文說「請問2、6、7、10是什麼成語？謝謝各位」。許多網友也紛紛回應，「傻眼，我竟然看不懂」、「這要全對，有點難度欸」、「又是一個考倒家長的題目」、「我猜第2題是要你命3000」、「樓主居然還猜得出6題，我一題都猜不出來」、「跪求答案，一個都想不到」、「第4題是三天四夜嗎XD訂飯店」、「第2題應該是孟母3000（笑）」。沒過多久，就有不少熱心的網友協助解題，「1.因小失大、2.一字千金、3.背水一戰、4.朝三暮四、5.魚目混珠（有眼無珠）、6.黃粱一夢、7.滿城風雨、8.一文不值、9.傾國傾城、10.同流合汙」，不過也有人說，「我不鼓勵幫小孩找答案，不會就是不會，人生不會這樣就毀滅」。（編輯：許智超）