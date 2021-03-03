六都高鐵站哪個最廢？網一面倒轟爆「這裡」：不如搭客運

許多人在返鄉、出遊或出差時，會選擇搭乘既快速又方便的大眾運輸工具「高鐵」，它不僅貫穿了全台人口最稠密的西部走廊，也如願實現了「一日生活圈」，不過就有網友好奇「六都高鐵站哪個最廢」，貼文一出，網友一面倒轟爆「台南高鐵站」，甚至直呼「不如搭客運」。

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該名網友在PTT以「6都高鐵站，哪站最廢」為題發文，表示他認為目前六都高鐵站裡，就只有台北最強，其他高鐵站都沒有什麼記憶點，「高雄、桃園好像有捷運，比下來是不是台中跟台南在競爭爐主」？

貼文一出，引起熱議，不少網友針對原PO所提到的「台中高鐵站」平反，「高鐵台中站是高鐵運量第二大站」、「台中高鐵到台中火車站大概15分內就到了」、「第二大站還嫌廢？我看高鐵整條廢掉好了」、「台中那個點真的不錯，而且未來有三鐵共構，六都真的最爛就台南，都幾年了還是那樣」。

▲有網友在PTT以「6都高鐵站，哪站最廢」為題發文，貼文一出，引起熱議。（示意圖／記者陳致宇攝）

事實上，根據高鐵官網統計，高鐵109年全年各站累計進出站旅次中，第一名為「台北站」，進站人數為13,177,595，出站人數則為13,279,379；而第二名則為「台中站」，進站人數為9,496,055，出站人數則為9,427,100；而「台南站」則是排在第7名，進站人數為3,652,977，出站人數則為3,634,920。

另外針對「台南高鐵站」被網友轟爆，認為站點太過偏僻，再加上交通不便，轉車都需要花費很久的時間等缺點，台南高鐵站其實也設有接駁車、台鐵沙崙線以及計程車可以搭乘，民眾若需前往，還是要以自身行程及時間規劃為優先考量。（編輯：郭佩蓉）