1000元大鈔能花多久？外食族曝「真實開銷」嘆：好恐怖啊

許多現代人生活壓力大且工作繁忙，實在沒有多餘的時間自己買菜、煮飯，也因此有不少人三餐都外食，對此，就有一名網友發文，表示自己是名外食族，但也因為伙食費開銷驚人，因此他也相當好奇其他網友們「1000元能用幾天」，貼文一出，引起熱議。

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該名網友在PTT以「1000元能用幾天?」為題發文，表示自己是名天天都外食的外食族，而每天伙食費的開銷則是，早餐100元、午餐100元、晚餐150元，至於飲料或甜點，則是大約150元。

原PO也提到，這樣花費下來，「一天就500元了，1千塊用2天就快沒了，以前覺得一千塊可以用好幾天，現在感覺是一天用好幾千」，因此他也好奇「住台北的女孩，一千塊可以用幾天呢」？

▲一名自稱是外食族的網友在PTT分享自己一天的伙食費開銷。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

不過也有不少網友表示，「以前一餐只能接受4、50元，1000是大錢可以花很久，最近一兩年，1000咻一下就花完，好恐怖」、「通常一天或半天就沒囉」、「我跟你一樣，你還少算了偶爾的聚餐，當天如果有朋友聚會，一天直接噴掉1千」、「台北早餐真的不便宜，一籠蒸餃70+豆漿20，就快破百了」、「物價漲太兇，薪水變很薄，1000元像以前100元一樣，一下就花光了」。（編輯：郭佩蓉）