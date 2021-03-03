狂點11份餐不接電話！眾喊「真的賺爆」 外送員臉卻綠了
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 11:54:46
外送平台近年來崛起，不只是個人在家懶得出門可以點，有時公司行號大量訂餐時也很方便。近日，就有網友分享自己接到一筆「11份餐點的訂單」，但送達後卻聯絡不到客人，讓他非常焦急，貼文引發熱議。
原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「一位在百貨公司工作的客人點了11份餐點，結果到了之後都聯絡不到客人，又過了10分鐘電話跟訊息也都沒回，最後已經變成員工餐了....我要找路人隨機送出.....我一個人吃不完，上次也是遇到有客人點10份火鍋聯絡不到的」。貼文一出，網友紛紛回應「點餐的人應該會被罵到爆....」、「可能剛好在招攬客人吧...真瞎」、「訂那麼多還不注意手機的真的太扯，十個人要因為他沒飯吃」、「我只在乎另外10位同行沒飯吃」、「可能櫃姐爆單了，沒注意手機哈哈」。不過，也有不少外送員出面分享經驗「遇到這種真的很害怕.....雖然變成員工餐，但10份真的會吃到吐」、「上次有人家樂福一堆牛奶的....一個人是要喝到吐」、「羨慕沒吃過員工餐，只有被玩過倒數1分多鐘出現的奧客」、「其實員工餐是賺到，但是要卡著等那十幾分鐘真的會不爽，期間都不能接單，卡在那倒數，被棄單的餐點放保溫箱又很佔空間」。（編輯：張嘉哲）