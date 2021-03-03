威力彩狂飆9億！「3生肖」3日內橫財運旺 未來不愁吃穿
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 11:12:59
威力彩頭獎連摃29期，台灣彩券預估，本期開獎的頭獎獎金上看9億元，下一期將於3月4日開出，吸引不少彩迷下注。對此，以星座命理專欄聞名的搜狐號《手相學生肖星座運勢》近日分享，3月3至5日有「3生肖」的人運勢極佳，有橫財入庫，擋都擋不住，可以買張彩券試試手氣，說不定頭獎得主就是你！
生肖虎屬虎的人未來3天有祥瑞之兆，人生的前景一片大好，工作事業生活，也跟開了掛一樣，成績不斷往上漲，錢財收入不斷往上衝，導致部分生肖虎不敢相信這是真的。這是生肖虎應得的，畢竟之前受過煎熬的，值得這些好的回報。生肖羊屬羊的人為人善良，凡事都先為朋友們考慮，大度無私。生肖羊雖然前些日運勢不盡人意，常被生活逼到抓狂，未來3天生肖羊得到福祿壽喜四大貴神的庇佑，霉運繞道而行，發橫財進大財，未來不愁吃穿。生肖雞屬雞的人從此不再苦命，未來3天會迎來大財運，一定會幫助屬雞的人發大財。屬雞的人非常能幹，不管做多麼苦的工作都會堅持下去，而且接下來屬雞的人也是控制不住自己，一定會走向發財之路，成為有錢人都是早晚的事情。（編輯：賴詠璿）