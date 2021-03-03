洗衣球好用兒喊必買！媽秒回「拒買原因」眾全愣：有道理
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 11:25:49
近日「洗衣球」超夯，其發明讓不少家庭主婦洗衣更加省力，小小一顆就能洗完整桶衣服，不過，也是有不少人依舊堅持使用「洗衣精」等清潔衣服的用品，原因不外乎在於洗衣球價格較貴，家裡衣服量不大等等。對此，就有網友分享「我媽不用洗衣球的理由」貼文引發熱議。
原PO在「團購誰說便宜沒好貨」貼文指出「最近自己也入坑洗衣球了，發現真的非常好用，價格部分還算能負擔，那天跟我媽去逛街看到，就問她說用什麼洗家裡的衣服，她說洗衣精，我跟他狂推薦洗衣球，沒想到她竟然回我『你覺得那一小顆球能洗乾淨衣服？』我直接就說不出話了」。「後來我媽才說洗衣精倒出來，直接淋在衣服上看起來就會洗很乾淨，有均勻的感覺，但是一顆小小的球怎麼可能可以洗整籃的衣服」原PO表示「老媽啊！ 洗衣球裡面是裝濃縮洗衣精，你這個內心的檻就不能自己過去嗎，真的很好用啊」。貼文一出，網友紛紛回應「......跟我媽一樣＝＝」、「我以為只有我媽這樣，上次去好市多狂推薦也不買，不相信一顆小球可以洗乾淨衣服」、「那真的是心裡的一個檻，我也是要看到洗衣精淋在衣服上才安心」、「我媽跟你媽一樣....說要看到洗衣精在衣服上才安心，聽完覺得蠻有道理....」、「洗衣精派+1我都倒很多...沒看到會不安心，覺得衣服洗不乾淨很崩潰」。（編輯：張嘉哲）