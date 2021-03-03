應酬晚歸遭岳母「反鎖家門外」！男氣炸要休妻：房子我的
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 11:36:40
夫妻生活產生摩擦很正常，但若是因為家人因素導致，就更難處理了。一名人夫表示，因為岳父前陣子走了，老婆便想把孤身在家的母親接來住，沒想到卻是「噩夢的開始」，更讓他火大到想離婚。
一名人敷在臉書《靠北婚姻》上訴苦，「結婚兩年了，雖沒有小孩但有房子，是我婚前買的。我平常下班會跟同事去小酌或是去朋友家串串門子，前陣子岳父過世，辦完後不久老婆提議可否讓岳母來我們這暫住，因老婆是獨生女岳父走後就只剩岳母了，想說應該沒差就答應了，沒想到卻是我噩夢的開始」。岳母來到家中後，開始制定各種規矩，更設立「門禁時間」，每當原PO需要應酬或晚歸都會遭到一頓痛罵。一段時間後原PO忍不住請老婆與岳母溝通，沒想到女方竟回應「媽從小就是這樣管我的阿，久了就習慣了啦」。無奈的原PO只好自己關上耳朵，把岳母的碎念當耳邊風。沒想到近期因為原PO要幫朋友慶生晚歸，一回家才發現大門被鐵鉤鎖住，從外面無法打開，他只好打電話給家中老婆詢問發生什麼事情。老婆接起電話後，只淡淡地說一句「媽說你破壞規矩所以叫我不准幫你開門」，這也讓原PO最後的理智瞬間崩壞，隔天直接給老婆兩個選擇「離婚，母女倆一起走」、「妳媽搬出去」，更下最後通牒要老婆三天內做決定。完整遭遇曝光後也引發關注，不少網友也紛紛感嘆回應「岳母跟老婆這樣，有點太誇張了」、「這樣逼自己的女婿好玩嗎？」、「都成年人了，難免有應酬，這樣就把出去賺錢的人鎖在門外？外人看都覺得笑不出來」、「我被鎖過門好幾次，每一次都在隔天的道歉聲中，我選擇相信是不小心按上內鎖的，直到後來才知道原來只是在示威，那種被鎖門的感覺我能明白」。（編輯：潘毅）