影／長期口交容易得口腔癌？美女性研究博士一次解答
影像中心/綜合報導
2021-03-03 15:03:16
在過去傳統社會中，普遍認為「性」是神聖且隱私的，所以拒絕談論，但現今社會已大不同，人人皆能明確表達自己慾望，而關於性事的疑難雜症，又該找誰來解答呢？YouTube頻道「可樂研究社」找來了許藍方性研究博士製作一集快問快答，解決網友們對於性事的疑難雜症，其中網友詢問「長期口交是否會造成口腔癌」，她也在影片中一一解答。
許藍方不但擁有護理學博士學歷，還是一位情緒諮詢師以及芳療師，攻讀博士學位時，主要研究男性尿失禁與性功能障礙，超高顏值被PTT網友封為「最美博士」。「可樂研究社」找來許藍方博士解密性事疑難雜症，如「打手槍是否會偏頭痛？」、「是否較常發生關係，敏感部位較黑？」、「長期口交，女方較容易得口腔癌？」等，各種問題百出，而都被博士一一見招拆招。例如她解答「長期口交是否會讓另一半得口腔癌？」，許藍方表示口交並不會造成口腔癌，而是另一半嚼檳榔或口腔內長期反覆發炎、或受到某種刺激，才會造成口腔癌。她也強調「口腔內原本就含很多細菌，口交行為反而是易讓私密處感染，而不是私密處讓口腔感染」。 許藍方接著解釋，人體因為有胃酸可以分解吞下的精液，胃酸都會把裡面的菌消耗掉，其實跟喝水是差不多的。精闢的性學知識影片，以及許藍方博士的美貌，讓影片大受好評，網友們也紛紛歪樓表示「博士也太美！」、「博士連生氣都萌！」（助理編輯：闕靖潔）
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