外送點日式飯糰！一看餐盒「內容物」全愣了：這怎麼吃啦
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 12:03:48
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸，甚至有越來越多人投入外送行業。不過，近日一名網友在PTT八卦版提到，用外送點了一個日式飯糰，收到後打開餐盒一看，「內容物」卻讓他相當錯愕，畫面曝光讓全場網友笑翻。
原PO表示，用外送叫了一個日式飯糰，收到餐點後打開一看，卻發現和想像中的「日式飯糰」不大一樣，驚呼「結果來了變這樣！白馬非馬，散壽司也不是吧？」畫面中可見，原PO收到的日式飯糰材料全被分開擺放，餐盒內除了一顆捏成三角形的米飯之外，一旁還有肉鬆、肉片和起司等配料。他不禁哭喊「上面的起司還是我花10元升級的，我朋友叫我給他一顆星」。照片曝光之後，讓一票網友看完紛紛笑翻回應「料給你，要你自己捏啦」、「你要自己組裝啦」、「海苔在哪啊？」「這是食玩啦，自己組裝樂趣多」、「你點的是DIY式的吧」、「這怎麼吃啦」、「經典大早餐的飯糰版本啊」、「原來是豬排起司便當」、「一樣食物，外送跟現場吃根本不一樣」。（編輯：賴詠璿）