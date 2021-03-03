「郵局vs銀行」櫃檯哪個好？兩派網戰翻 差異點讓人畏懼
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 12:16:31｜2021-03-03 12:19:53
不論是郵局還是銀行，許多人臨櫃辦理事務時，最擾人的就是等待落落長的排隊民眾，對此，就有網友在網路上討論「『郵局和銀行』的櫃檯哪個好？」沒想到兩派網友對此戰翻，差異點曝光後更讓眾人非常畏懼，貼文引發熱議。
這位網友在網路論壇Dcard上PO出一篇「郵局／銀行招考，如何選擇」的文章表示，「近期有點想去考銀行或郵局櫃檯人員，但因為非本科系，不知道該如何選擇，有人可以給個方向會推薦嗎？」此篇文章一發出，立刻引起兩派網友熱烈討論，甚至更揭露出了最致命的差異點，讓許多人紛紛畏懼，留言區蓋起高樓。有網友認為「珍惜健康，別去銀行吧，賺來的錢都拿去看病」、「銀行每天都早上八點到晚上八點半下班...好一點能七點半走人已經算幸運的」、「銀行金融業看起來光鮮亮麗，美美坐櫃檯，但生活很忙碌，賠錢風險大，還有業績要背，除非你喜歡挑戰自我，不然會做的很痛苦」，但也有網友表示「珍惜生命，遠離郵局，去考油電僱吧」、「郵局CP值很低，好不容易擠進窄門，又要經過面試折磨，考上又要等半年以上才能上班，一個月總薪資硬是比公股行庫少8000」、「我鄰居郵局副理，每天早出超晚歸，薪水又低的可憐 」。不過大多數人認為「銀行比郵局櫃檯還慘」的差異點在於「業績壓力」，「銀行要扛業績噢」、「如果一樣是櫃檯 銀行的薪資確實比較多，但銀行有業績壓力」、「銀行現在就算是櫃檯也要扛業績」。（編輯：王柏文）