住台灣有被疫情影響收入？過來人曝「現況」：真的被牽連
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 13:57:45
新冠肺炎疫情已經持續一年之久，嚴重影響全球經貿，目前各國也開始加緊腳步施打疫苗，希望讓疫情盡快散去。就有人好奇，在相對不受疫情干擾的台灣，是否也有人因此被影響到收入？問題曝光也立刻有不少網友跳出回應「現況」。
一名網友在PTT上發問，「台灣真的有人被疫情影響到收入的嗎？之前說航空業、旅遊業被疫情影響，但一般人沒工作可能就會繳不出房貸，繳不出來不就會被銀行拍賣嗎？怎麼這一年來，沒看到銀行大肆拍賣房子？還是台灣人其實根本沒受影響？」問題曝光立刻有不少人回應，「去年到6月許多企業才正常接單」、「終端消費市場其實都有影響，不過剛好其他國家也都很崩，讓台灣看起來相對好」、「我家是做服飾店的，去年2～6月業績變很差 不過年尾又回來一點」、「是因為後來不能出國，讓景氣正循環，才讓台灣市場看起來還行」、「有無薪假減薪，也有賺翻倍的，看產業感覺很M型」、「很多做外銷的超慘的，我家就是，我們同業做外銷的從貿易商到下游工廠都很慘」。不過也有目睹觀光業現況的網友感慨，「我姐夫機師，一個月飛一次」、「我以前是導遊月入六位數 ，現在只能去上班領30K」、「旅遊業的我，去年有補助能申請，目前只能先去做短期打工」、「日本的店家倒超多，原本會跟台灣拉貨的都倒了」。（編輯：潘毅）
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