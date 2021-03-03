宗教活動放寬？侯友宜：防疫沒做好什麼都是空
記者陳志仁／新北報導
2021-03-03 15:26:00
台灣的疫情趨緩，國內很多的防疫政策已鬆綁，新北市的宮廟宗教活動是否會放寬？新北市長侯友宜今（3）日回應，每個人都有選擇的權利，安全第一、生命無價，珍惜自己性命、照顧別人安全，防疫沒做好，什麼都是空，沒有「安」，哪來「居」、「樂」、「業」！
侯友宜在市政會議上表示，3、4月還在秋冬的防疫專案當中，宮廟活動會做好滾動式的檢討，但是再怎麼滾動式的檢討，防疫還是有基本功，一定要做到位，包括戴口罩、勤洗手、保持適當的社交距離；更重要在人潮的管控上，會隨著疫情去調整步伐，防疫還是擺在第一位，只要有擔憂，市府會溝通、拜託宮廟縮小規模或停辦。至於針對疫苗施打的順序？侯友宜指出，第一波以第一線的醫護工作同仁為優先，其他的按照中央所施打的順序，這樣的順序才不會亂，且完全以自願性質為主，新北市有這麼多的人口，相信只要跟中央一致的配套，就不會亂掉；此外，各國已開始施打疫苗，但變異性病毒隨時轉換，防疫不能鬆懈，維持基本的公共衛生措施，是最佳的防疫手段。
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