真的不想上班！19歲男「假裝被綁架」翹班　超慘下場曝光

接連放完農曆春節和228連續假期，不少上班族回到工作崗位的心情總是特別憂鬱，不想上班的心情也會讓人產生想請補休、特休的想法。日前就發生一名美國19歲的男員工因為「被綁架」而無法到公司工作的案件，沒想到經過警方調查後才發現，原來一切都是他因為不想上班自導自演的劇情，荒唐行為曝光後也讓人直呼真是虧大了。

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綜合《紐約郵報》、《每日星報》等外媒報導，美國亞利桑那州這起離譜的綁架案發生在上（2）月10日，柯立芝（Coolidge）當地警方接獲通知，發現這名19歲少年布蘭（Brandon Soules）雙手遭皮帶綑綁在背後，嘴巴還遭人塞了毛巾、全身佈滿粉塵、頭部受輕傷，模樣看起來相當狼狽。

▲男子雙手遭綁倒在路邊。（圖／翻攝自柯立芝警局「Coolidge Police」）

獲救後布蘭登向警方表示，自己是被2名蒙面搶匪毆打頭部陷入昏迷，對方接著開車到附近水塔將他丟在一旁，而他猜測自己遭綁架的原因是自己的富豪父親在小鎮藏匿大筆錢財，對方希望知道詳細位置這才找上門。

不過經過警方認為他提供的事證和行蹤充滿疑點，調閱了布蘭登住家附近的監視器後，完全沒看見綁匪的身影出現，經過一周的調查和後續追問，布蘭登見事跡敗露這才坦承自己捏造整起事件，「我因為不想去工廠上班，才會想出這樣的辦法」。

▲17日警方將他拘捕到案。（圖／翻攝自柯立芝警局「Coolidge Police」）

他告訴警方自己先是在口中塞了方巾，再卸下腰帶綁住自己的手趴在地上，一路用爬的爬到顯眼的路邊希望有人發現他。整起自導自演的事件導致他被輪胎廠解雇，同時也因謊報犯罪遭逮捕，恐將面臨後續刑責，不少網友也對這起荒謬的經歷表示「直接請假不就好了嗎？」、「再也不用上班了」、「出獄後可以當編劇或演員了」。（編輯：楊智傑）