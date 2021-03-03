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有錢人豪宅內總有輛Toyota？網揭「富豪心態」：誤會大了

編輯中心/綜合報導

2021-03-03 16:23:32

▲有網友不解，為何親戚年收千萬，還擁有一棟豪宅，卻開著toyota。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有網友透露自己拜訪了許多有錢人的家，發現他們不管有幾輛名車，一定都還是會有輛Toyota。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
有錢人想得跟你不一樣？說起有錢人喜歡開什麼車，一般民眾腦海中或許會浮現出豪華轎車、超跑等昂貴名車，但有位網友就表示，因為工作的關係經常去有錢人家裡拜訪，意外發現豪宅內一定「會有一台Toyota」，讓她嘖嘖稱奇。文章一出引發熱議，許多內行網友紛紛分析富豪的真實心態，直呼「誤會大了！」
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有位女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，透露自己因為工作的關係經常去有錢人住的豪宅拜訪，然後發現不管這些富豪擁有幾輛進口跑車，「他們一定會有一台Toyota」。原PO好奇詢問大家「知道為什麼嗎？」
▲網友發現有錢人豪宅內一定有輛Toyota，讓她嘖嘖稱奇。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
▲網友發現有錢人豪宅內一定有輛Toyota，讓她嘖嘖稱奇。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
網友紛紛在底下留言回覆說，「低調的買菜車」、「備用車」、「公司車啊」、「省油好開，好車都開場面的」、「有錢人的快樂總是這麼樸實無華且枯燥」、「管理員跟保全的交通車」、「代步用。出席會議、談生意等才會開豪車」、「買菜逛賣場開高級車有點不搭，這時候Toyota就很適合」、「談生意開進口車，門面；收款項開國產車，款項會比較好收」。
另外也有網友指出，Toyota旗下也有許多高階車款、未必平價，「通常是阿爾法吧」、「如果是一台Alphard，不會比雙B便宜」、「平價品牌有高階車款，高階品牌也有較低價車款」、「Toyota不是每一款都很便宜好嗎」。
其實之前美國雜誌《Fast Company》就報導過大眾常見的「富豪迷思」，像是以為有錢人愛開豪車、愛炫富，但其實真正的有錢人都把錢視為投資工具，並不會隨意揮霍。且《Fast Company》調查發現，美國富豪最愛的汽車廠牌就是Honda和Toyota等日系平價車款。（編輯：倪浩軒）
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