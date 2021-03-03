極小容量「150ml保溫杯」超雞肋？眾曝用途：日本很流行
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 16:28:01｜2021-03-03 16:28:45
日常生活中常見的保溫杯，通常容量都有330ml（毫升）以上的容量。不過近期就有網友收到容量只有「150毫升」的超小保溫杯贈品，忍不住好奇有什麼用途。隨後也有內行人指出「這種設計在日本很流行」。
一名網友在PTT上發文提到，自己網購收到只能裝150ml的保溫瓶贈品一枚，材質是不鏽鋼，保溫功能約三小時，但「即溶玉米湯、奶茶就180ml了、超商咖啡最少也要240ml才能裝的下，那這種設計究竟能裝什麼？」不少網友看完文章也驚呼，「大概是我一口的量」、「這一般人喝兩口就沒了吧，還要一直去裝水嗎？」、「我也收到一個差不多容量的，超好奇有什麼用」、「交換禮物收過，放在公司用都覺得雞肋，喝不到兩口就沒了」、「我女兒小學有發這個....到底能幹嘛用？」。隨後也有內行人解釋，「日本很流行，很多老人只是要準備吃藥的水量，這個剛剛好」、「適合洗腎不能攝取太多水份的老人家吧...喝一點點嘴巴不乾就好」、「背小包包出門的時候很方便塞」、「日本業務會帶這種，取代紙杯在車站裝水喝，也不會不方便攜帶」、「主要給小朋友、老人家用的」。（編輯：潘毅）