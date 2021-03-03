百億博奕集團今起訴 莊周文不認罪稱「科技是中性的」
記者鄧力軍/台中報導
2021-03-03 16:46:05
百億博奕洗錢大亨莊周文集團等32人及12公司法人今遭檢方依組織犯罪、賭博等罪嫌起訴。去年檢警查獲該集團數個網路機房，並查扣8.5億的售地所得、41筆不動產、768台伺服器、現金2.5億、美金265萬、13輛名貴跑車等資產，查出該集團涉嫌不法獲利達594億元，另涉逃漏稅2億多元。但莊周文不認罪，辯稱「科技是中性的」，他只是提供技術服務，別人要怎用「不關他的事」。另對洗錢的指控，周稱只是將國外所賺得的錢，利用地下匯兌管道轉回台灣，「頂多是地下匯兌的使用者，並不是替人洗錢」。
起訴書指出，莊周文為新力旺國際控股公司、新力達國際數位科技公司及新中威國際控股等公司負責人，他共成立12家公司（簡稱新力旺集團），經營GPK線上博弈平台，將線上博弈業務進行垂直及平行整合經營。莊周文擔任新力旺集團總裁，由各公司分別負責測試網路遊戲穩定度、線上博弈網站美編設計，及對外招攬博弈系統供應商及線上博弈業者加入「GPK線上博弈平台」，自2016年至去2020年1月2日查獲為止，總計招攬532家線上博弈站主、54家博弈系統供應商，經手賭金超過千億元，不法牟利達594億元，檢方於109年1月間以大數據分析法，查出台中市西屯區華美西街2段1處大樓辦公室疑似為洗錢轉帳機房，指揮法務部調查局台中市調查處及刑事警察局第六偵查大隊布局偵查後前往搜索查緝。檢方查獲洗錢機房後，再經由資訊流、資金流及通訊流資料追查，進而查出新力旺集團共同涉有經營線上博弈及洗錢等罪嫌，警方並於去109年11月4日在彰化市埔內街的慈恩寺，逮捕通緝中的莊周文與曾姓司機。檢警查扣大批証物及資產，其中13輛名貴跑車總市價號稱近3億元，去年底莊周文已與檢方協調不要將車子變價拍賣，而是由他籌措相對應的保證金1.5億元讓檢方查扣。檢方今天依違反組織犯罪防制條例、商業會計法、賭博罪、逃漏稅捐等罪嫌，起訴莊周文與幹部等32 人及12法人被告。