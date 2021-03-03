今日最聚焦／深入藻礁現場 環團代表告訴你為何反三接
記者李春台／桃園報導
2021-03-03 19:56:18
藻礁議題逐漸升溫，《NOWnews今日新聞》記者今（3）日上午與桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂一同前往大潭藻礁，想要了解目前大潭藻礁生態狀況。然而兩人到了藻礁區入口處，卻被中油派駐的保全擋了下來，並且表明除非有中油的許可，否則任何人都不准進入廠區。記者和理事長葉斯桂只好轉向更南邊的觀新藻礁觀測。
葉斯桂表示，之前附近居民和漁民要到大潭藻礁區作業或是採集都暢行無阻，文史工作者也可自由進出，但2月28日之後不知何故，保全人員接到最新的指令，沒有中油當局的許可，所有人不得進入。葉斯桂說，就連當地人熟知的海邊小徑，也都被中油派人以小貨車橫擋阻絕了進入的管道。一邊場景是態度強硬、阻擋民眾進入藻礁區的保全，一邊場景則是台電廠區大張旗鼓進行8號和9號發電機組的新建工程，兩景湊一起，讓葉斯桂相當無奈。葉斯桂說，小時候因為藻礁裡面生態很好，生物也很豐富，在地人利用藻礁的資源來幫助家裡的經濟，對於整個沿岸地區都產生很大的幫助。葉斯桂說，在地人到現在還是感恩。但是最近因為藻礁銳減以後，當地居民包括漁民也了解到， 藻礁的存在與否，對他們本身在經濟上或漁民的收穫上產生很大的變化，因此藻礁議題開始受到更多的關注。葉斯桂拿起一塊被浪花打下來的藻礁解釋，這個是藻礁的礁體，因為受浪衝擊以後，破碎打上來。大概預估一下這個大概是10公分不到，以它平均20年生長1公分來計算，葉斯桂說「我手上這個厚度就需要百年以上了」。所以說藻礁的珍貴性就是因為它生長不容易，它需要幾千年的堆疊，才有辦法形成一個大的礁體。葉斯桂說，目前大潭藻礁的健康狀況是所有27公里裡面的藻礁裡面，生態最好的，也是藻礁覆蓋率最高的。他並強調，大潭藻礁現址就是中油要蓋三接的地方。葉斯桂說，一般人以為退潮以後看到的裸露藻礁區，只要保護這些就好了。但其實藻礁生態系是有連結作用，如果把底下挖掉，那相對的退潮後露出的藻礁，也會瓦解掉。但是這種連結關係，開發單位是故意忽略掉，總是強調所開發的地方沒藻礁，葉斯桂說，「這種講法讓我覺得不以為然，也是在欺騙整個國民」。葉斯桂最後強調，「我知道藻礁連署過關是非常不容易，尤其在台灣這是第一個為了生態保育的公投案。」他表示藻礁是很多國人不了解，同時也是一個相當冷門的議題。但目前幾個主要的開發單位，包括經濟部，都一直在掩飾藻礁所有資訊。葉斯桂說，「現在資訊很發達，你說一個謊要許多謊來圓謊，我想國民都非常聰明的」。對於民進黨政府指出，藻礁保育戰是為了重啟核四，葉斯桂說，這只是政黨利用這個來打議題戰而已。所有為了保育藻礁站出來的人，初衷就是為了生態保育和如何保護藻礁，當初也做出不與政黨有任何瓜葛的決議。今天如果說保護藻礁是為了重啟核四，那純粹就是被政治操作了！