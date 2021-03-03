捷運坐博愛座被酸！女炸毛開嗆「大媽秒軟」：沒要跟妳吵
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 17:14:52
台灣因為博愛座「讓位」問題，屢屢發生一些爭議，老弱婦孺與年輕人因此爭執的事件層出不窮，甚至延伸為社會新聞。今（3）日就有一位女網友抱怨，稱自己「連上了好幾天班，雙腳抽筋站著都在痛」，於是搭乘捷運時看到博愛座有空位就去坐下。結果卻被下一站上車的大媽狂酸「年輕人都沒在讓位的」，讓她理智線秒斷當場回嗆，更放話要吵架一定悍到底，引發熱議。
該位女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示自己「連上了好幾天班，雙腳抽筋站著都在痛」，上了捷運看到博愛座還有位置，就趕緊坐下來休息。結果下一站有位大媽上車後站在博愛座前，原PO隔壁的阿姨起身，大媽先是說「不用啦」，之後還是坐下，接著更補一句「現在的年輕人喔，都沒在讓位的！」原PO聽到這句酸語登時理智斷線，原PO直言「我花錢上車，有位置我需要是欠你了喔？到底在酸什麼？」當場用高8度音調反嗆大媽，「是在抱怨什麼？不能好好講話？」大媽則軟化回應，「又不是在對你說」、「沒有要跟你吵」。原PO強調，如果大媽一開始客氣說話，「我腿就算斷了，跳也給你跳起來讓位」，但大媽嘴巴吃檸檬，別人都已經讓座了還要多酸一句年輕人怎樣怎樣的，原PO火大表示，「誰聽到當下會爽會開心？你要找架吵我一定跟你悍到底！」更在文末標註「搞清楚沒有人欠你欸」。網友紛紛在底下留言回覆說，「大媽就是典型的『贏賭又要贏話』」、「博愛座本來就是給需要的人坐的，遇到這種老人真倒楣」、「很討厭倚老賣老的人」、「我覺得應該設立一個老人座，讓老人自己去搶位」、「博愛座基本上就是一個道德綁架的工具」、「通常嘴巴很會唸很會罵的老人都精神很好很健康」。（編輯：倪浩軒）