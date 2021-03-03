拿寶特瓶「油只加1元」！他加油站洗發票3年 站長也沒轍
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 17:29:37
去年底才傳出有民眾瘋狂購買1元的塑膠袋洗發票「增加中獎機率」，當時也引發社會關注。沒想到近期又有加油站員工出面表示，一位客人時常手拿寶特瓶「只加1塊油」洗發票，且時間已經持續三年之久。
一位在加油站工作的網友在臉書《爆怨2公社》講述過程，一位客人在連假時，帶著幾個寶特瓶來加油，並表示要「自助加油」，沒想到這客人加一塊就掛槍，之後不斷重複這個動作，一次就拿了數張發票。原PO無奈表示，「結果這客人1天內來了加油站九趟，每一次都一塊一塊加，那發票就像彩券一樣開得有夠長，誇張的是這個舉動持續了三天，直到被我們領班柔性勸導後他就沒再回來過」。他隨後也探聽鄰近加油站的情況，才發現這位客人的「洗發票」行為已長達三年，但因為他「每次來都有乖乖排隊，沒有做出什麼傷害他人的舉動，結帳時也不吵不鬧」，站長也拿他沒轍。不過原PO則認為「雖然他沒有犯法，但他已經影響到其他客人的時間要不是前三天是連續假期，否則我看很多客人都會因為他的關係害他們上班遲到」。完整過程曝光後也掀起討論，不少網友也無奈表示「遇過上班時間霸佔自助加油的，拿一堆小瓶子裝，一張一張慢慢洗」、「怎麼感覺這些人的時間是不用成本的」、「查了一下，國稅局表示未來將擬議限制金額太低者不予兌獎」。對於這樣類似的行為，財政部去年底也曾回應，為避免消費者取巧影響一般消費者中獎權益，未來將研議訂定一定金額以下小額消費，不予給獎的可行性。（編輯：潘毅）