客爽點外送卻免錢？外送員揪「暗黑陷阱」氣炸：差點被騙

外送服務方便又輕鬆，只要動動手指點下APP就能等到美食送上門，甚至可以綁定信用卡支付，連找零錢的功夫都省下來了。不過日前卻發生一起外送員險些送出「免費餐點」的案例，這名外送員表示自己的系統上在他給完客人餐點後，竟跳出「此用戶不須支付金額」的通知，發現真相又也氣得跳腳，發文提醒同行千萬別上當。

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該名外送員上月27日在臉書社團《UberEats全台討論區》貼出螢幕截圖，慶幸表示「還好我眼睛看的很清楚，差點被騙！」，原來是當天他接了一筆現金付款的訂單，餐點送達後，系統畫面中卻跳出「此用戶不須支付$220.00」的通知。

▲送餐完成後系統卻跳出「此用戶不須 支付$220.00 」的消息。（圖／翻攝自《UberEats全台討論區》）

乍看之下還以為客人已經付款或是利用某種優惠，但仔細觀察後才發現，原來這名使用者是將名稱改成「此用戶不」，加上系統提醒「須支付$220.00」，一時之間才會讓外送員誤會，不過這樣的誤導行為也讓他連忙提醒其他同業，小心別受客人影響而上當了。許多網友也氣炸直言「這是詐欺吧」、「可以檢舉了」、「自以為幽默？」。

▲疑似是使用者將用戶名稱由自己的姓名改為「此用戶不」，才會讓外送員誤會。（圖／翻攝自《UberEats全台討論區》）

事實上，有知情網友表示「回報客服順便報上單號他就會被停權了，Uber規定是要使用真實姓名的，但都是靠系統去偵測，沒偵測到的就是靠司機回報」，而根據《ETtoday新聞雲》報導，台灣兩大平台都指出目前尚未收到類似爭議，但若真的發生這種狀況，一定會協助外送員處理。（編輯：楊智傑）