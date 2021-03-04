房市／竹北人口暴增 新校旁買房搶設戶籍
財經中心/綜合報導
2021-03-04 08:00:00
竹北近年每年約上萬人移入，包含不少小家庭，既有的學校無法滿足就學需求，新竹縣府為因應就學人口爆量，也將增建成功國中校舍、新設嘉豐國小、勝利國中2校，已經出現為搶設籍而購屋的現象。
根據竹北戶政事務所統計，竹北市這兩年的遷入人口每年穩定移入1萬1千多人，前年遷入11292人，去年遷入11411人，為了因應竹北市人口持續成長、新生名額需求不斷攀升，新竹縣政府增設辦理嘉豐國小、勝利國中。新竹縣府指出，近年來竹北市縣治二、三期及高鐵特定區周邊學校校舍均已達飽和狀態，109學年度共有3所國中及8所國小為總量管制學校，因此在高鐵新竹站特定區新設嘉豐國小，嘉豐五路與復興一街交叉口內，勝利國中則在竹北國際AI智慧園區內。信義房屋竹北縣三店店長景建鈞表示，竹北人口爆量，房市交易向來熱絡，去（109）年以來，指名勝利國中周邊住宅的消費者就佔了2至3成，主因是勝利國中的首任校長為明星學校成功國中的前校長，而成功國中是新竹縣5A學生人數最多的學校，因此許多消費者慕名而來。景建鈞表示，這些看中新設學校學區的消費者，置產或自住都有，偏好選擇小坪數的2房產品，當地的住宅行情落在每坪30至38萬之間，例如距離勝利國中200公尺的一社區大樓，戶數800戶，公設齊全，又為大眾建商品牌，指名度高，去化很快。