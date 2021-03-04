房市／半夜找出售房 薛言昱半年得新秀獎
財經中心/綜合報導
2021-03-04 08:30:00
服役時是海軍陸戰隊，也曾當過服務生，信義房屋永康鹽行店主任薛言昱當房仲不到1年半，就設定目標要成為千萬經紀人、選店長。而他的方式看似「很苦」，例如大半夜騎車在路上尋找窗外掛著「出售」的房子，以便增加自己的委託量，但實際上他卻自有一套邏輯，「我是行動派，先做再說，累積久了就會看到成果！」
82年次的薛言昱2019年10月加入信義房屋，他雖從19歲就出社會，但主要是以手搖飲料店、KTV服務生等服務業打工為主，也曾到澳洲打工度假2年，直到在澳洲時認識曾任職於信義房屋的朋友，有感於公司提供教育訓練，又有底薪保障，回台後第一份正職工作就選擇加入信義房屋。薛言昱說，打工時多從事服務業，面對形形色色客人培養出察言觀色能力，此外，當兵時抽到1年海軍陸戰隊，訓練非常精實，因此即便很多人都說房仲工作工時長又辛苦，「但只要在（軍營）外面，我都覺得很自由！」一點都不以為苦。也因此，薛言昱在入行半年拿到新秀獎之前，每天早上9點上班，晚上下班後還自己騎機車繞遍整個永康，經常一路「熬」到凌晨2、3點，「騎車看哪裡有空屋，或是窗外掛著出售的布條，隔天就可以去拜訪屋主，希望增加委託量。」因為他知道，只要委託量增加，接觸客戶乃至於成交機會都會增加。也因當時的累積，薛言昱說，現在每天正常時間上下班，但幾乎都能達成設定的業績目標，都是新人時期累積出來的成果。薛言昱也分享，剛入行5個月左右，值班時遇到一名來店客要買土地，以菜鳥新人而言是大案子，但他對土地交易不熟悉，對方又是專業人士，令他備感壓力。但轉念一想，既然很多事情不懂，那就從公司、學長姐教導的基礎開始做起，也就是「服務」，專心把售前、售後每項服務都做到位，沒想到這位原本精打細算的客戶，最後為了讚許他的服務態度與熱情，特別加價成交，讓他更有感，無論運氣好不好，都要靠自己努力才能創造成績。薛言昱說，信義房屋提供許多教育訓練，學長姐也不吝手心向下分享，因此他的目標除要成為千萬經紀人，還希望參選店長。他笑說，自己從以前就不愛讀書，為了準備選店長，現在常常看書，甚至會上Youtube聽說書影片。