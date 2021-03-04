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房市／高指名度　高雄河堤社區逼近2字頭

財經中心/綜合報導

2021-03-04 18:00:00

河堤社區
▲河堤社區是高雄市指標型社區，有「小天母」稱號。（圖／NOWnews資料照片）
擁有「高雄小天母」之稱的河堤社區，居住氛圍舒適、周邊機能便利，加上區域內幾乎已無素地，新推案量有限，「物以稀為貴」之下，過去1年中古屋單價有逾6%漲幅，直逼2字頭；在地房仲更發現，去（109）年下半年至今，許多案件都是以破歷年行情的價格成交。但即使如此，根據官方統計實價登錄資料，去年中古屋交易件數仍創2013年房市高點後新高。
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「高雄實價網」顯示，河堤社區屋齡5年以上中古屋一向是交易主力，去年198件較2019年成長逾4成，僅略低於2013年220件；價格部分，去年平均單價18.05萬已逼近2字頭，較前一年上漲6.4%，並創歷年新高。
河堤社區是以大樓為主的住宅區，街廓規劃美觀，機能方面，右接省道，可連通至高雄火車站，北側則近國道，周邊食衣住行等機能都很齊全。因此，信義房屋河堤店專員張礎指出，因周邊機能、社區氛圍，河堤社區一向是高雄指標性社區，即使區段的中古屋行情本就相對較高，多數買方仍是「一開始就鎖定河堤社區」，僅少數是經比較後才購屋。
張礎也表示，去年下半年至今，河堤社區中古屋房價漲幅十分有感，且許多都是成交在行情以上，舉例來說，標準型的3房平車產品，雖仍會受到面向、樓層、屋況等條件而有差異，但整體而言，去年同期交易的總價帶落在680至760萬間，如今約需750至850萬。
分析原因，張礎認為，利率低、熱錢多，使整體房市大環境熱絡，刺激河堤社區屋主換屋至同區域屋齡稍新一點的社區，因而釋出中古屋進入市場；與此同時，有意買進河堤社區的買方，也因「物以稀為貴」，願積極出手，才使價量齊揚。
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