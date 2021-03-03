半夜外送墓仔埔！他「導航失靈」崩潰狂繞圈 眾人全嚇壞
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 22:42:44
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。近日，就有網友分享，男友日前在外送時，接到一名住在墓群的客人點餐，路程中導航還發生故障，讓男友只能在墓群中不斷穿梭，所幸最後順利交餐，整個過程看起來很驚恐，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，男友平常有在接外送賺錢，但他凌晨回到家時卻不停抱怨，因為接到一名住在墓群的客人點餐，再加上附近導航不準，而客人在電話要男友找「有標的」，看過去就是一堆墳墓，所幸最後客人有出來順利交餐。原PO也提到「男友抱怨時，我的想像畫面是，對方從墓裡走出來（誤）」，從畫面可以看到，男友騎車行駛在一條鄉間小路，旁邊還有墳墓，好不容易找到住宅卻都燈光全暗，又或是空屋沒有人居住，讓男友只能硬著頭皮在墓群中不斷穿梭，看起來十分恐怖。許多網友看到也紛紛回應，「還好一路上都有路燈」、「騎到一半有人跳出來，就真的好笑了」、「幸好不是爬出來，不然就真的要丟食物了」、「真的有可怕」、「這也太恐怖了吧，男友真是辛苦了」、「收到的錢，現在還是『新台幣』嗎」、「辛苦了，是我就不敢送」。（編輯：許智超）