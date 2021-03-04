NOW早報／六都最廢高鐵站？網轟爆「這裡」：不如搭客運

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而其中受到最多網友吐槽的則是「台南高鐵站」，「台中VS台南唷，那是台南阿」、「台南站，每個台南人都嘴叫北高雄站」、「台南站蓋的比台南市還南邊不知道在幹嘛」、「台南高鐵站離市區超遠啊」、「從台南要搭高鐵到台北的話 真的還不如搭客運，避開塞車時間的話，時間差不多但錢省很多」、「台南真的太偏僻了」、「絕對是台南，地點真的爛」、「台南真的廢，轉車都要轉好久」。

▲台南高鐵站近日被網友點名是「全台最廢高鐵站」，引發熱議。（圖／讀者提供）

另外針對「台南高鐵站」被網友轟爆，認為站點太過偏僻，再加上交通不便，轉車都需要花費很久的時間等缺點，台南高鐵站其實也設有接駁車、台鐵沙崙線以及計程車可以搭乘，民眾若需前往，還是要以自身行程及時間規劃為優先考量。

▲福原愛（左圖）、江宏傑婚變傳言甚囂塵上。（圖／日本桌協推特、記者葉政勳攝）

▲阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

▲民進黨3日舉辦「買鳳梨 挺農民」記者會，推銷台灣鳳梨。出席者包括蔡英文總統（中）、嘉義縣長翁章梁（右一）、台南市長黃偉哲（右二）、高雄市長陳其邁（左二）、屏東縣長潘孟安（左一）。（圖／記者陳明安攝，2021.03.03）