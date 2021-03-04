NOW早報／六都最廢高鐵站？網轟爆「這裡」：不如搭客運
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 06:00:00
六都高鐵站哪個最廢？網一面倒轟爆「這裡」：不如搭客運
許多人在返鄉、出遊或出差時，會選擇搭乘既快速又方便的大眾運輸工具「高鐵」，它不僅貫穿了全台人口最稠密的西部走廊，也如願實現了「一日生活圈」，不過就有網友好奇「六都高鐵站哪個最廢」，貼文一出，網友一面倒轟爆「台南高鐵站」，甚至直呼「不如搭客運」。該名網友在PTT以「6都高鐵站，哪站最廢」為題發文，表示他認為目前六都高鐵站裡，就只有台北最強，其他高鐵站都沒有什麼記憶點，「高雄、桃園好像有捷運，比下來是不是台中跟台南在競爭爐主」？貼文一出，引起熱議，不少網友針對原PO所提到的「台中高鐵站」平反，「高鐵台中站是高鐵運量第二大站」、「台中高鐵到台中火車站大概15分內就到了」、「第二大站還嫌廢？我看高鐵整條廢掉好了」、「台中那個點真的不錯，而且未來有三鐵共構，六都真的最爛就台南，都幾年了還是那樣」。而其中受到最多網友吐槽的則是「台南高鐵站」，「台中VS台南唷，那是台南阿」、「台南站，每個台南人都嘴叫北高雄站」、「台南站蓋的比台南市還南邊不知道在幹嘛」、「台南高鐵站離市區超遠啊」、「從台南要搭高鐵到台北的話 真的還不如搭客運，避開塞車時間的話，時間差不多但錢省很多」、「台南真的太偏僻了」、「絕對是台南，地點真的爛」、「台南真的廢，轉車都要轉好久」。事實上，根據高鐵官網統計，高鐵109年全年各站累計進出站旅次中，第一名為「台北站」，進站人數為13,177,595，出站人數則為13,279,379；而第二名則為「台中站」，進站人數為9,496,055，出站人數則為9,427,100；而「台南站」則是排在第7名，進站人數為3,652,977，出站人數則為3,634,920。
另外針對「台南高鐵站」被網友轟爆，認為站點太過偏僻，再加上交通不便，轉車都需要花費很久的時間等缺點，台南高鐵站其實也設有接駁車、台鐵沙崙線以及計程車可以搭乘，民眾若需前往，還是要以自身行程及時間規劃為優先考量。今日天氣／華南雲雨區東移 各地零星降雨今（4）日受華南雲雨區東移影響，雲量偏多，北部及東半部仍有局部短暫雨，甚至中南部也有機會出現零星的降雨，天氣較不穩定，偶爾有短暫降雨，外出需攜帶雨具；東北季風持續減弱，白天溫度回升，北台灣及花蓮高溫可以來到22至24度，其他地方在25到27度，至於低溫方面，北台灣約15、16度，其他地方在16到18度。駁外遇！福原愛稱高大男「重要朋友」 江宏傑：不認識他桌球明星夫妻福原愛、江宏傑婚變傳言甚囂塵上，昨（3日）出刊的日媒《女性SEVEN》丟出震撼彈，指拍到福原愛和一名高帥男子在日本約會、過夜，並附上55張照片佐證。對此，福原愛受訪時坦承此事，並說：「我最近精神不是很穩定。」點AZ疫苗10大副作用 陳時中：讓11.7萬人先打第一劑中央流行疫情指揮中心，昨天傳來好消息，11.7萬劑的AZ疫苗在昨天上午10點多，搭乘大韓航空抵達桃園機場，根據了解，AZ疫苗要接種兩劑，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，針對這11.7萬劑要先讓11.7萬人來接種第一劑，希望在八週內再獲得疫苗，再讓這些人施打第二劑。民進黨制定救鳳梨三部曲 小英合體縣市首長掀高潮中國大陸以病蟲害為由，單方面禁止台灣鳳梨進口後，台灣各界掀起一波鳳梨熱潮，短短幾天就演變為全民爆買鳳梨運動。據了解，全民用新台幣下架台灣鳳梨，之所以能從口號轉為實際行動，全靠民進黨制定的「救鳳梨三部曲」，而身兼黨主席的總統蔡英文在昨（3）日合體南部4縣市首長組成的「鳳梨台灣隊」，更是為爆買運動再掀一波高潮。連4日擾台！運8技偵機、運8反潛機雙雙闖我西南空域國防部昨（3）日晚間證實，中共解放軍已連續第4日派遣共機闖我西南空域內活動，這次總計出動2架次軍機，分別為1架次運8技偵機（Y-8 RECCE）以及1架次運8反潛機（Y-8 ASW），空軍應處作為包括派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離以及防空飛彈追監。
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