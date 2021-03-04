時來運轉「4生肖」35歲後財運旺！第1名早早退休享受人生
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 00:08:25
人的一生起起伏伏實為常態，有些人小時了了、大未必佳；有些人則是走老運，時過中年才開始事業順利。對此，命理師艾菲爾也在臉書粉專分享35歲後時來運轉、財運大旺的「4生肖」，快看看自己有沒有上榜吧。
第四名、生肖牛35歲過後，生肖牛的事業都是很穩定的，你們肯吃苦又耐勞，從小就做過許多不同的工作，所以到了35歲時已經摸索出適合自己的行業，再加上你們很會儲蓄，懂得開源節流，因此這時的財富已經是別人的好幾倍了，中年過後財氣滿滿，豐衣足食。第三名、生肖豬35歲過後，生肖豬的事業丶財運整體來說會很旺盛。這時的你懂得精打細算，該花就花丶該省則省，不會把錢隨便用在不必要的地方，假若有從事生意的人，你會發現財源一直找上門，你的投資都會有相對甚至更多的回報。而白領族也會累積到一定程度的財富，可以過著愜意丶舒服的生活。第二名、生肖馬35歲過後，生肖馬的事業逐漸有起步，此時的你們，對理財也累積了不少的經驗，懂得用小錢滾大錢的方式為自己累積財富，賺錢機會源源不斷，也由於以前的努力，投資開始有收穫。想要賺取一筆橫財是很容易的，也因此35歲後的你在工作丶事業方面越來越有成就。第一名、生肖兔35歲過後，生肖兔對於「嗅錢」十分敏銳，理財上也伸縮自如，看見好的機會就可以把握住，不管是置產、或是股票、基金投資，你都懂得逢低買進，且能在高點賣出。部分生肖兔更可能買房置產來出租，因此早早就能當個包租公包租婆，可以比別人更早退休，好好享受四處旅遊丶輕鬆富足的人生。（編輯：倪浩軒）【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】