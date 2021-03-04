他逛好市多「轉身不注意」慘被偷2次！網傻了：台人素質

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費，不過民眾逛好市多時，也要更加注意自身的物品了，對此就有一名男網友發文抱怨，表示他已在好市多連續遺失兩個購物袋，而自己也只是轉身看個商品就被偷，貼文一出，引起熱議。

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該名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文抱怨，表示自己在好市多連續丟了兩個購物袋，而且都是在購物袋放在推車上的情況下，「轉個身看個東西，不到幾秒就被偷走」，這也讓原PO很傻眼，在文末直呼「連兩次只好在現場買購物袋，超無奈」。

▲一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文抱怨。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

不過有網友認為可能是民眾誤以為該購物袋是「免費」的，因此才會誤拿，「會不會以為是賣場免費的」、「老人以為是發的，當然拿走」、「大概以為免費的」。

另外，還有網友分享個人的防賊撇步，「我在袋子上面用麥克筆寫字，加上好市多有監視器，就沒再被偷過了」、「我都會留一個GPS追蹤器在袋子裡，結果還真的被我抓到過，當場直接報警」、「建議請costco調監視器，看這麼多人被偷。昨天也是在我背對推車看東西，車子居然被推」、「袋子上大大的寫上名字會員編號，再偷試試看」。（編輯：郭佩蓉）