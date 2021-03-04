兒一開LINE驚見「草莓龍蝦」嚇傻！全場大讚：蜈蚣都來了
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 10:29:19｜2021-03-04 10:29:49
龍蝦在台灣是非常受到歡迎的食材，不論是辦桌或是宴客，主菜中往往都少不了它，不過近日就有一名網友在網路上PO出自己母親做出的創意料理「草莓味龍蝦」，超精美的排版讓網友們紛紛震驚，更隨著原PO發出的「櫻桃蜈蚣」，也讓人直呼「蜈蚣都來了」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「好蝦！龍蝦竟然是草莓口味」的文章表示，「某天我家老母突然賴我，點進去瞄了一下原來是龍蝦」，不過在原PO細看後嚇傻「不對怎麼有點不太一樣，是草莓口味的龍蝦」，這也讓原PO接著讚嘆「我媽這個食物藝術還滿猛的」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，沒想到更讓原PO發出媽媽下一道的創意料理「櫻桃蜈蚣」，從這兩張照片都可以看到，這兩種水果的細節完美搭上了生物的特徵，讓網友誇獎的言論蓋起了高樓。 網友們紛紛留言表示「太強了吧」、「蝦蝦比了讚」、「好...好厲害」、「好酷」、「太猛了！草莓本人超軟超難處理的」、「龍蝦外殼刺刺也好像！媽咪好強」、「媽媽好厲害」、「看到蜈蚣頭皮發麻...連蜈蚣都來了」、「被蜈蚣嚇到」。（編輯：王柏文）