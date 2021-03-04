男友求婚半年堅持不嫁！「原因」曝 老江湖驚：有房有車
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 10:38:22
雖然說情侶相處之間除了個性一定要合以外，其「性生活」也會是影響感情不可或缺的關鍵，不少情侶夫妻到最後因為少了這段關係，進而分開。近日，就有一名女子苦惱表示「男友條件很好，但唯獨兩人性事不合，讓她不知道該如何是好」，急著向網友們求救。
原PO在「靠北婚姻2.0」貼文指出「男友是大我10歲的對象，有房有車而且工作也很穩定，沒有不良的嗜好，而且常常會主動幫忙做家事，結婚之後也不需要跟公婆同住，但是這半年來，男友跟我提結婚我都遲遲沒有給出答案」。「原因是因為我們房事沒有很合」原PO無奈提到「我們大概平均一週一次，但是每每滾床時，男友總是3至5分鐘就結束了，最久也只有5分鐘，這樣也就算了，結束之後他經常腰痠背痛，男友年紀在35歲至40歲中間，我才30歲不到.....如果大家遇到這樣的婚姻條件能接受嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「經濟能力無後顧之憂....我是會答應」、「房事>經濟能力吧，如果夠愛對方的話」、「我覺得可以接受，建議男友去看醫生或是運動提升體力啊」、「這不嫁你還要嫁誰？有房有車經濟很ok，房事可以去看醫生就好」、「是個條件還不錯的男孩子，如果房事是唯一缺點，可以建議他去治療。」（編輯：張嘉哲）