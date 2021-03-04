飯糰只要15元！他爽花45塊「搞定三餐」　網暴動：太誇張

在這個「萬物皆漲，唯獨薪水凍漲」的年代，物價早已回不去從前，不過就有一名男網友興奮發文，表示自己日前到一家早餐店時，竟然看見一顆顆料多飽滿的大飯糰，竟然只要15元，貼文一出，已經吸引1.1萬人按讚，許多網友更直呼「佛心來的」。

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該名男網友昨（3）日在臉書社團《爆廢公社二館》發文並附圖，而從他PO出的照片來看，一顆顆料多實在的大飯糰被整齊地排列在鐵盤上，讓原PO不禁直呼「什麼年代了，還有這種價錢，太扯了」，而他也開玩笑表示「在這早餐店，我是有錢人」。

▲一名網友分享自己在彰化某間早餐店買到一顆只要15元的飯糰。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）

▲就連一份蛋餅也只需要10元。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）

但也有網友認為，能賣這麼便宜，還是得小心原物料來源，「有些店是很佛心，有些店能把價錢壓這麼低，食材用料卻有可能來路不明」、「現在看到這種價錢會害怕，是不是放兩天，怎麼可能這麼便宜」、「為什麼會便宜？這才是需要想一想，我通常不會看到便宜就覺得賺到了」。（編輯：郭佩蓉）