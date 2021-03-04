飯糰只要15元！他爽花45塊「搞定三餐」　網暴動：太誇張

在這個「萬物皆漲，唯獨薪水凍漲」的年代，物價早已回不去從前，不過就有一名男網友興奮發文，表示自己日前到一家早餐店時，竟然看見一顆顆料多飽滿的大飯糰，竟然只要15元，貼文一出，已經吸引1.1萬人按讚，許多網友更直呼「佛心來的」。
該名男網友昨（3）日在臉書社團《爆廢公社二館》發文並附圖，而從他PO出的照片來看，一顆顆料多實在的大飯糰被整齊地排列在鐵盤上，讓原PO不禁直呼「什麼年代了，還有這種價錢，太扯了」，而他也開玩笑表示「在這早餐店，我是有錢人」。除此之外，他也分享自己在該家早餐店，另外花了45元就搞定三餐，「一大盒炒麵自己夾、兩塊米血和兩顆茶葉蛋，今天的三餐搞定了」，而原PO也透露該店位於彰化溪湖，更分享了剛出爐的蛋餅，一份也只要10元。貼文一出，引起熱議，「這個絕對超值」、「我口袋只剩下6元；吞口水，已羨慕」、「好想買」、「這價錢太誇張了，帶100元就能有帝王級享受」、「……真好」、「好佛心的店」、「佛心來的」、「15元真的便宜」、「已經30年沒有看過了」、「台北要看到這種價格太難...」、「這我可以每天買爆」；也有網友笑稱，「只能猜測店面是自己的，老闆做生意是做身體健康的，還有不缺錢是來交朋友的」、「有錢的是可以賣你這個價位的老闆，不是你」、「老闆才是有錢人吧！不靠飯糰賺錢。貢獻社會」。
但也有網友認為，能賣這麼便宜，還是得小心原物料來源，「有些店是很佛心，有些店能把價錢壓這麼低，食材用料卻有可能來路不明」、「現在看到這種價錢會害怕，是不是放兩天，怎麼可能這麼便宜」、「為什麼會便宜？這才是需要想一想，我通常不會看到便宜就覺得賺到了」。（編輯：郭佩蓉）