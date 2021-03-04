媽洗衣服「狂丟糖果」！女兒看傻 內行揭真相：怎會不懂
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 11:31:07
洗衣服的清潔用品百百種，有洗衣精、洗衣粉，還有近幾年突然爆紅的洗衣球，而在洗完衣服也有所謂的柔軟精等等，但你看過有人丟糖果洗衣服的嗎？近日，就有網友分享自己媽媽洗衣服狂丟糖果進洗衣機，讓她非常傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「爆系知識家」貼文指出「昨天回新竹老家時看到媽媽正在洗衣服，看到他拿一蓋糖果直接就往洗衣機裡面撒，我問她在幹嘛，她說洗衣服看不出來嗎？然後就蓋上蓋子跑回廚房煮飯.....難不成我家衣服都跟糖果一起洗？重點是，衣服洗完都好香」。貼文一出，網友紛紛回應「小姐，那是香香豆吧....」、「你是不是不知道香香豆」、「日本很夯欸，連鎖日本超市都有賣啊，怎會不知道香香豆」、「日本人身上都有那味道啊，香香豆」、「那是香香豆不是糖果＝＝」、「香香豆超好用！無限回購好幾罐了，不知道的人確實以為是糖果」；而原PO也出面回應表示「平常自己住根本就沒有什麼香香豆....第一次看到覺得非常新鮮」。事實上，香香豆在日本是非常流行的衣物清潔用品，不少日本家庭主婦都會使用，也因此在台灣不少超市都能看到日本品牌的「香香豆」，其使用方法非常簡單，只要按照衣物多寡及水量倒入適當香香豆，再加入洗衣精、洗衣粉即可，清潔完畢的衣物將會飄出一股淡淡的香味。（編輯：張嘉哲）