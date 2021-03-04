買麥當勞「大薯份量」不如中薯？過來人吐經驗：1招裝爆

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「以後不會再點大薯了」的文章表示，「肚子超餓所以特地加大大薯，結果超少的...還不如點中薯」，原PO也隨文附上圖片，只見從相片中可以看到，原PO拿出的大薯並沒有滿盒，份量似乎還比一般的中薯還少，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至有過來人點出自己的經驗談，留言區蓋起高樓。有網友表示「沒問一下店員嗎？這個份量的大薯問題很大的」、「外帶的話，有可能掉在紙袋內，說實話，我點過大薯份量沒點過像妳這樣少的」、「其實中薯份量跟大薯不會差多少，所以我後來都點中的」、「我遇過跟你差不多份量兩次，兩次都是外帶的時候發生」、「打電話去理想的跟他們告知問題，因為麥當勞以客為尊，八成會送一份新的給你」，甚至更有多數網友點出「在店內用餐」店員裝爆大薯的機率較高，「感覺好像店裡吃大薯才會有很多薯條，點好幾次外送的大薯都沒店裡吃的中薯多，之前店員誤會我們要店內吃就裝滿滿的在餐盤上，結果我們想要外帶，店員就很克難的不碰到薯條裝到紙袋裡面，那天大薯就算軟掉還是很多薯條」、「我們店只要有客人反應薯條太少都會幫客人換一份新的」。而《 NOWnews 》也實際詢問現任店員張小姐，她表示「如果點大薯發現沒鏟滿盒子當下都可以跟店員反應，他們都會幫你現炸補給你，並不會讓消費者白花錢」。（編輯：王柏文）