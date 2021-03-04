點雞排沒送來！老闆喊「外送員偷吃」女驚呆 真相秒逆轉
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 12:27:20｜2021-03-04 12:27:54
外送平台近年來崛起，只要在家用APP點餐，美味的餐點就會送上府，不過由於外送平台牽扯到店家、客人、外送員三方關係，只要任何一方出問題，這筆訂單最終就會有所爭議。近日，就有網友分享自己用外送點了「鹹酥雞」，但送來時卻少了食物，讓她氣得直接跑去找老闆理論，沒想到結局卻讓人超意外。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「昨天晚上心血來潮叫了UberEats外送真的快氣炸了，雞排不見了，只有黑輪片之類的東西，又聯絡不到外送員，我只好衝去找店家老闆，結果店家說他們有放進去，是被外送員吃掉了，而且常常遇到這種事情，外送員真的太誇張了！」而原PO也在氣憤之餘貼出自己點的餐點照片，除了上述說的黑輪片之外，網友紛紛傻眼表示「ㄜ....請問只有我看到袋中的雞排嗎？」、「袋子裡面怎麼有雞排啊...」、「是什麼矇蔽你的眼? 照片裡的雞排不是雞排？」、「我感覺你以後雞排吃少一點....免得眼睛不好」、「傻眼，還真的有雞排耶」。原來，是原PO點的雞排早就被切塊放在袋子內，才誤以為自己的雞排被漏送，甚至聽取老闆的話相信是「外送員偷吃的」，不少網友感嘆「就是有你們這種奧客...」、「確認餐點是有多困難？不要一直想吃霸王餐」、「好險我的眼睛沒問題，鬆一口氣」。（編輯：張嘉哲）